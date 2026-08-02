Петиція про обмеження швидкості електросамокатів в Києві до 20 км/год не набрала голосів

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом заборонити пересування електросамокатами в столиці зі швидкістю понад 20 км/год не набрала необхідних для розгляду голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, петицію було подано 3 червня і станом на 2 серпня вона набрала лише 1,8 тис. голосів із 6 тис. необхідних.

"Інтернет-мережею постійно ширяться різні відео, де учасники дорожнього руху на електросамокатах рухаються проїзною частиною зі швидкістю, яка створює небезпеку як самим водіям електросамокатів, так і іншим учасникам дорожнього руху. Окрім того, якщо електросамокат переміщується не проїзною частиною, а тротуаром, то ця небезпека збільшується багатократно, тому що до цього процесу долучається найбільш незахищена категорія учасників дорожнього руху – пішоходи", – йшлося в петиції.

У зв’язку з цим автор петиції пропонував зобов’язати компанії, які надають послуги з прокату електросамокатів, встановити в кожний прокатний самокат електронний засіб, що примусово обмежує максимальну швидкість електросамоката на рівні 20 км/год.

Як повідомлялося, у липні петиції на сайті Київради із закликом обмежити користування електросамокатами неповнолітніми в столиці, а також про штрафи батькам за дозвіл неповнолітнім їздити на електросамокатах не набрали голосів.

Також не набрала необхідну для розгляду кількість голосів петиція на сайті Кабінету міністрів із закликом зобов’язати користувачів електросамокатів отримувати посвідчення водія.

В червні міський голова Львова Андрій Садовий запропонував запровадити нові правила користування електросамокатами, які передбачають, зокрема, вікові обмеження для прокату, зниження швидкості на небезпечних ділянках, обов’язкове використання шоломів та визначення спеціальних місць для паркування.