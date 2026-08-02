На "нульовий курс" в межах "зимового вступу" подали понад 2 тис. заяв в 2026р – Міносвіти

У 2026 році на "нульовий курс" в межах проєкту "зимовий вступ" подали понад 2 тис. заяв, повідомляє Міністерство освіти і науки.

"У 2026 році МОН започаткувало експериментальний проєкт "Зимовий вступ" – безоплатне навчання на нульовому курсі для підготовки до вступу. Цього року на програму подали понад 2 тисячі заяв, а серед тих, хто успішно завершив навчання, 154 особи були з тимчасово окупованих територій", – йдеться в повідомленні відомства.

Зазначається, що Міносвіти планує продовжити та масштабувати цей проєкт, щоб допомогти молоді з ТОТ надолужити освітні втрати та підготуватися до вступу в українські університети.

Як повідомлялося, 10 грудня 2025 року Кабінет міністрів запровадив експериментальний проєкт "зимового вступу" до вишів на "нульовий курс". Це буде проєкт підготовчого відділення з розширеною програмою та новими можливостями для вступників. Зокрема, заклади вищої освіти відкриватимуть набір на 3-6-місячне навчання з підготовкою до НМТ. Курс передбачатиме обов’язкові предмети: українська мова, математика та історія України, а також один вибірковий предмет (іноземна, природничі дисципліни або література) – по 90 аудиторних годин кожен, а навчання буде можливе в денному (аудиторному) та дистанційному форматах. В разі продовження навчання саме в обраному виші вступник зможе отримати до 15 додаткових балів до загального конкурсного бала під час зарахування на перший курс у цей же університет, залежно від спеціальності.

22 грудня 2025 року заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко заявив, що підготовчу програму "зимового вступу" на "нульовий курс" планується запустити з січня 2026 року, очікується широкий запит на неї.