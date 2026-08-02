Міносвіти: завершився етап подання заяв на бакалаврат і медичну магістратуру

1 серпня о 18:00 завершився етап подання заяв для вступу на бакалаврат і медичну магістратуру, загалом для здобуття вищої освіти зареєстровано майже 1,19 млн заяв – рекордна за останні п’ять років кількість, повідомляє Міністерство освіти і науки.

"Цьогоріч вступники вже створили 512 912 електронних кабінетів для вступу на відповідний рівень освіти – професійну, фахову передвищу і вищу. Водночас 242 666 вступників, створивши електронний кабінет, подали щонайменше одну підтверджену заяву на вступ на бакалаврат і медичну магістратуру… Остаточна кількість може змінитися після обробки заяв, поданих в останні години", – йдеться в повідомленні відомства.

В Міносвіти зазначили, що цьогоріч рекордна за останні п’ять років кількість електронних кабінетів вступників і поданих заяв.

"Загальна кількість заяв перевищила також показник 2020 року – попри те, що тепер один вступник може подати до 10 заяв замість 15. Це підтверджує високий попит на здобуття вищої освіти в Україні. Остаточні підсумки кампанії зможемо оцінити після надання рекомендацій і зарахування вступників", – вважають у міністерстві.

Зазначається, що після завершення приймання заяв триває етап конкурсного відбору.

Зокрема, не пізніше 6 серпня вступники отримають рекомендації до зарахування на місця державного або регіонального замовлення або за кошти фізичних/юридичних осіб. Інформація з’явиться в електронних кабінетах вступників.

Після отримання рекомендації необхідно до 18:00 11 серпня підтвердити вибір місця навчання та виконати вимоги до зарахування, визначені закладом освіти.

Зарахування вступників на бюджетні та контрактні місця відбудеться не пізніше 13 серпня.

Міносвіти рекомендує вступникам регулярно перевіряти свої електронні кабінети, стежити за статусом заяв та повідомленнями від закладів освіти, щоб не пропустити важливі етапи вступної кампанії.

"Якщо ви вступаєте з тимчасово окупованої території. Окремі заклади вищої освіти можуть оголосити додаткові сесії для вступу на вакантні місця за кошти фізичних або юридичних осіб (контракт). Перша така сесія може розпочатися не раніше 1 вересня, а зарахування має завершитися не пізніше 15 жовтня", – йдеться в повідомленні.

Так, для вступників із тимчасово окупованих територій, які не складали НМТ та не зареєструвалися на співбесіду, необхідно звернутися до освітнього центру "Освіта-Україна" (попередня назва "Крим – Україна" або "Донбас – Україна") та до приймальної комісії закладу вищої освіти, щоб з’ясувати, чи можна скористатися доступними механізмами вступу в межах поточної вступної кампанії.

"Водночас варто врахувати, що осінні додаткові набори проводяться лише на контракт, а подальше переведення на бюджет не гарантується. Якщо вступити цього року не вдалося, освітні центри допоможуть відновити необхідні документи, завершити здобуття української повної загальної середньої освіти та підготуватися до вступної кампанії наступного року", – додали у відомстві.

Як повідомлялося, 19 липня в Україні стартував основний етап вступної кампанії до закладів вищої освіти – подання заяв на бакалаврат.