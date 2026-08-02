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ППО України знищила понад 445 тисяч цілей окупантів з 2022р. – Повітряні сили ЗСУ

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ППО України знищила понад 445 тисяч цілей окупантів з 2022р. – Повітряні сили ЗСУ
Фото: НГУ

Українська ППО знищила понад 445 тисяч повітряних цілей окупантів від початку повномасштабної війни – більш ніж 5 тисяч ракет і майже 440 тисяч дронів, повідомили Повітряні сили Збройних сил України з нагоди свого професійного свята.

Так, із 24 лютого 2022 року ППО збила:

  • 91 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";
  • 794 крилаті ракети "Калібр";
  • 2 809 крилатих ракет Х-101 (Х-555 / Х-55);
  • 13 крилатих ракет Х-22/32;
  • 12 протикорабельних ракет "Онікс";
  • 294 крилаті ракети "Іскандер-К";
  • 346 балістичних ракет "Іскандер-М" / KN-23;
  • 12 протикорабельних ракет "Циркон";
  • 622 керовані авіаційні ракети;
  • понад 70 ракет інших типів.

А також 65 618 "Шахедів", 20 286 розвідувальних БпЛА, 10 604 "Ланцети" та 342 585 інших типів дронів.

#ппо #статистика
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