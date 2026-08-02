ППО України знищила понад 445 тисяч цілей окупантів з 2022р. – Повітряні сили ЗСУ

Українська ППО знищила понад 445 тисяч повітряних цілей окупантів від початку повномасштабної війни – більш ніж 5 тисяч ракет і майже 440 тисяч дронів, повідомили Повітряні сили Збройних сил України з нагоди свого професійного свята.

Так, із 24 лютого 2022 року ППО збила:

91 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";

794 крилаті ракети "Калібр";

2 809 крилатих ракет Х-101 (Х-555 / Х-55);

13 крилатих ракет Х-22/32;

12 протикорабельних ракет "Онікс";

294 крилаті ракети "Іскандер-К";

346 балістичних ракет "Іскандер-М" / KN-23;

12 протикорабельних ракет "Циркон";

622 керовані авіаційні ракети;

понад 70 ракет інших типів.

А також 65 618 "Шахедів", 20 286 розвідувальних БпЛА, 10 604 "Ланцети" та 342 585 інших типів дронів.