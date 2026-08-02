За тиждень росіяни випустили по Україні близько 1900 дронів, майже 1600 авіабомб та 144 ракети – Зеленський

Російські окупаційні війська за тиждень випустили по Україні близько 1900 дронів, майже 1600 авіабомб та 144 ракети, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"За цей тиждень 16 наших регіонів були під ударами. І лише протягом цього часу росіяни випустили близько 1900 дронів, майже 1600 авіабомб та 144 ракети різних типів, у тому числі й балістику", – написав Зеленський у Телеграмі у неділю.

Президент зазначив, що сьогодні по Сумах били авіабомбами. У Броварах внаслідок удару дроном загинула людина, ще шестеро зазнали поранень. Постійні обстріли Харкова та Харківщини, били вночі й по Одещині, Запоріжжю та Дніпровщині. "За цей тиждень – понад півтори тисячі пошкоджених об’єктів, серед них сотні звичайних житлових будинків", – написав президент.

За словами президента, значна частина російських підприємств, яка працює на ці удари і виробляє компоненти для дронів, ракет та КАБів, досі не під санкціями.

"Тому агресор зараз все більше вкладається у балістику і намагається наростити її виробництво. Потрібен тиск на кожну ланку ОПК, і саме такий тиск зрештою допоможе зменшити й кількість атак проти наших людей. Санкції мають розширюватися та працювати", – наголосив Зеленський.