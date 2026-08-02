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У Києві обмежено рух вантажного транспорту через спеку

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У Києві обмежено рух вантажного транспорту через спеку

Обмеження руху вантажного транспорту запроваджено у Києві через спеку, повідомила Патрульна поліція столиці.

"Задля збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися, коли температурні показники повітря +28 градусів та більше за Цельсієм. Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т", – йдеться у повідомленні поліції у Телеграмі у неділю.

Зазначається, що перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу.

Про зняття обмеження буде повідомлено окремо.

#київ #спека #вантажівки
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