У Києві обмежено рух вантажного транспорту через спеку

Обмеження руху вантажного транспорту запроваджено у Києві через спеку, повідомила Патрульна поліція столиці.

"Задля збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися, коли температурні показники повітря +28 градусів та більше за Цельсієм. Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т", – йдеться у повідомленні поліції у Телеграмі у неділю.

Зазначається, що перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу.

Про зняття обмеження буде повідомлено окремо.