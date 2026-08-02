Петиція про заборону наметів на станціях київського метро під час повітряних тривог не набрала голосів

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом заборонити використання туристичних наметів, надувних ліжок та великогабаритних матраців на станціях метрополітену у Києві під час повітряних тривог не набрала необхідних для розгляду голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, петицію було подано 2 червня і станом на 1 серпня вона набрала лише 1,4 тис. голосів із 6 тис. необхідних.

"На площі, яку займає один такий намет чи матрац (де перебуває всього 1-2 людини), у сидячому стані могли б безпечно та відносно комфортно розміститися від 4 до 10 осіб. Через егоїстичне використання простору іншим містянам, зокрема літнім людям, вагітним жінкам та дітям, бракує місця. Вони змушені сидіти на холодних сходах ескалаторів, у переходах або взагалі залишатися біля входу на станцію, що ставить під загрозу їхнє життя та здоров’я", – йшлося в петиції.

У зв’язку з цим авторка петиції вимагала: ввести офіційну заборону на розгортання туристичних наметів, надувних ліжок, матраців та інших великогабаритних засобів для сну, які обмежують корисну площу платформ і проходів метро під час тривог; запровадити адміністративну відповідальність за порушення цієї норми у вигляді штрафу в розмірі 5 тис. грн із конфіскацією зазначеного майна; зобов’язати працівників поліції та чергових по станціях здійснювати постійний контроль, оперативно виявляти порушників, вимагати згортання таких об’єктів та складати відповідні адмінпротоколи.

Водночас, в іншій петиції, яка набрала лише 592 голоси, вимагалося не забороняти, а впорядкувати право сімей з дітьми, людей з інвалідністю та літніх осіб встановлювати намети й засоби для сну в метро під час повітряних тривог.

Зокрема, автор петиції пропонував замість заборони, затвердити зрозумілі правила раціонального розміщення: обмеження габаритів конструкцій; заборону їх установлення на шляхах евакуації, сходах ескалаторів і в місцях руху пасажирів; за можливості – виділення окремих зон для родин з дітьми.

Як повідомлялося, раніше в КП "Київський метрополітен", коментуючи можливість використовувати намети на станції під час повітряних тривог, заявили, що розміщення особистих речей населення в укритті не повинно створювати перешкод для пересування людей, роботи станції та забезпечення шляхів евакуації. У підприємстві також наголошують на важливості дотримання взаємоповаги, відповідальності та необхідності враховувати потреби інших людей.

За інформацією метрополітену, у ніч проти 2 червня під час масованого обстрілу Києва на його станціях перебувала 41 тис. людей, з яких майже 4,5 тис. – діти. Тоді підкреслювалося, що це був найвищий показник кількості людей, які перебували в метро під час нічної повітряної тривоги за останні роки.

Піковий показник укриття людей на станціях метро 2 червня було перевершено 15 червня на 1 тис. чоловік, або на 2,4%. Тоді на станціях столичної підземки укривалося майже 42 тис. людей, із яких 3,4 тис. – діти.

В той же час, уже 30 липня на станціях метрополітену переховувались 56 тис. людей, що майже на 4 тис. більше, ніж 2 липня, коли у метро укрились 52,5 тис. містян.