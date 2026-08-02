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Петиція про заборону наметів на станціях київського метро під час повітряних тривог не набрала голосів

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Петиція про заборону наметів на станціях київського метро під час повітряних тривог не набрала голосів
Фото: тг-канали

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом заборонити використання туристичних наметів, надувних ліжок та великогабаритних матраців на станціях метрополітену у Києві під час повітряних тривог не набрала необхідних для розгляду голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, петицію було подано 2 червня і станом на 1 серпня вона набрала лише 1,4 тис. голосів із 6 тис. необхідних.

"На площі, яку займає один такий намет чи матрац (де перебуває всього 1-2 людини), у сидячому стані могли б безпечно та відносно комфортно розміститися від 4 до 10 осіб. Через егоїстичне використання простору іншим містянам, зокрема літнім людям, вагітним жінкам та дітям, бракує місця. Вони змушені сидіти на холодних сходах ескалаторів, у переходах або взагалі залишатися біля входу на станцію, що ставить під загрозу їхнє життя та здоров’я", – йшлося в петиції.

У зв’язку з цим авторка петиції вимагала: ввести офіційну заборону на розгортання туристичних наметів, надувних ліжок, матраців та інших великогабаритних засобів для сну, які обмежують корисну площу платформ і проходів метро під час тривог; запровадити адміністративну відповідальність за порушення цієї норми у вигляді штрафу в розмірі 5 тис. грн із конфіскацією зазначеного майна; зобов’язати працівників поліції та чергових по станціях здійснювати постійний контроль, оперативно виявляти порушників, вимагати згортання таких об’єктів та складати відповідні адмінпротоколи.

Водночас, в іншій петиції, яка набрала лише 592 голоси, вимагалося не забороняти, а впорядкувати право сімей з дітьми, людей з інвалідністю та літніх осіб встановлювати намети й засоби для сну в метро під час повітряних тривог.

Зокрема, автор петиції пропонував замість заборони, затвердити зрозумілі правила раціонального розміщення: обмеження габаритів конструкцій; заборону їх установлення на шляхах евакуації, сходах ескалаторів і в місцях руху пасажирів; за можливості – виділення окремих зон для родин з дітьми.

Як повідомлялося, раніше в КП "Київський метрополітен", коментуючи можливість використовувати намети на станції під час повітряних тривог, заявили, що розміщення особистих речей населення в укритті не повинно створювати перешкод для пересування людей, роботи станції та забезпечення шляхів евакуації. У підприємстві також наголошують на важливості дотримання взаємоповаги, відповідальності та необхідності враховувати потреби інших людей.

За інформацією метрополітену, у ніч проти 2 червня під час масованого обстрілу Києва на його станціях перебувала 41 тис. людей, з яких майже 4,5 тис. – діти. Тоді підкреслювалося, що це був найвищий показник кількості людей, які перебували в метро під час нічної повітряної тривоги за останні роки.

Піковий показник укриття людей на станціях метро 2 червня було перевершено 15 червня на 1 тис. чоловік, або на 2,4%. Тоді на станціях столичної підземки укривалося майже 42 тис. людей, із яких 3,4 тис. – діти.

В той же час, уже 30 липня на станціях метрополітену переховувались 56 тис. людей, що майже на 4 тис. більше, ніж 2 липня, коли у метро укрились 52,5 тис. містян.

#київ #намети #метрополітен #петиція
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