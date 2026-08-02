Внаслідок російських атак на Донеччині загинули двоє цивільних, ще четверо поранені

Внаслідок російських атак по шести населених пунктах Донецької області загинули двоє цивільних, ще четверо людей дістали поранення, пошкоджено 30 цивільних об’єктів, зокрема 19 житлових будинків, повідомила пресслужба Національної поліції України.

Найбільше наслідків зафіксовано у Дружківці, по якій російські війська завдали ударів двома авіаційними бомбами КАБ-250, а також безпілотниками.

"По Дружківці росіяни вдарили двома бомбами КАБ-250, а також дронами – вбили двох цивільних осіб, ще двох поранили. Пошкоджено 9 приватних будинків", – повідомили у пресслужбі Національної поліції України у Телеграм.

Загалом унаслідок російських атак пошкоджено 30 цивільних об’єктів, серед яких 19 житлових будинків. Правоохоронці зафіксували наслідки обстрілів у шести населених пунктах області.

Під вогнем російських військ перебували міста Дружківка, Краматорськ, Слов’янськ, селища Красноторка, Райгородок та село Самійлівка.