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Російські БпЛА влучили у два промислові підприємства та об'єкт критичної інфраструктури на Полтавщині

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Внаслідок ранкової атаки ворожих безпілотників у Полтавському районі зафіксовано влучання по двох промислових підприємствах та об’єкту критичної інфраструктури, повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

"Сьогодні зранку зафіксовано влучання ворожих БпЛА по двох промислових підприємствах та по об’єкту критичної інфраструктури у Полтавському районі", – написав він у Телеграм-каналі.

За його словами, через ворожу атаку сталися тимчасові аварійні відключення електроенергії та газопостачання: "Фахівці проводять роботи з відновлення мереж".

#полтавська_область #бпла_рф
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