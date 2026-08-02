Сили безпілотних систем уразили за добу 1902 ворожі цілі

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 1902 цілі противника впродовж доби, повідомляють СБС в Телеграм-каналі станом на ранок неділі.

Згідно з повідомленням, серед уражених цілей: 348 одиниць особового складу, з яких 154 – ліквідовано; 66 точок вильоту БпЛА; 18 РЛС, РЕР, РЕБ та засобів зв’язку; 112 одиниць автомобільної техніки; 8 артилерійських систем; 517 безпілотних літальних апаратів противника типу "коптер", "крило", "шахед" та "гербера".

"З початку серпня (01.08) підрозділами угруповання СБС уражено 1902 цілі противника, з них 348 – особового складу противника", – повідомили СБС.