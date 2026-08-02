Генштаб ЗСУ повідомив про ураження Саратовського НПЗ та аеродрому "Енгельс" у Росії

Сили оборони України в ніч на 2 серпня уразили Саратовський нафтопереробний завод та аеродром "Енгельс" у Саратовській області РФ, на об’єктах зафіксовано влучання з подальшою пожежею, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"У ніч на 2 серпня 2026 року в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження нафтопереробному заводу "Саратовський" у Саратові (Саратовська область, РФ)", – йдеться у повідомленні Генштабу ранком неділі.

За даними відомства, на території підприємства зафіксовано влучання з подальшою пожежею. Масштаби завданих збитків наразі встановлюються

У Генштабі зазначили, що Саратовський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Поволжя. Потужність переробки заводу становить близько 7 млн тонн нафти на рік. Підприємство, за інформацією Генштабу, залучене до забезпечення потреб військово-промислового комплексу та Збройних сил РФ.

Крім того, Сили оборони завдали ураження аеродрому "Енгельс" у Саратовській області Росії.

"Зафіксовано влучання в об’єкт з подальшою пожежею на території аеродрому", – йдеться в повідомленні Генштабу у соціальній мережі Facebook.

У відомстві наголосили, що аеродром "Енгельс" є однією з основних російських баз стратегічної авіації, де базуються бомбардувальники Ту-95МС і Ту-160, які регулярно використовуються для завдання ракетних ударів по території України.

Також у Генштабі повідомили про ураження інших об’єктів противника, зокрема нафтобази "Людиновська" у Людинові Калузької області РФ, місця зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА у районі Навлі Брянської області РФ.

Крім того, 1 серпня було уражено пункти управління БпЛА противника у районах Ольхожемчугова Курської області РФ, Берестка Донецької області, Січневого Дніпропетровської області та Яблукового Запорізької області.