Зеленський привітав Повітряні сили ЗСУ: Тисячі збитих цілей і завдяки цьому тисячі захищених життів

Президент України Володимир Зеленський у неділю привітав військовослужбовців Повітряних сил Збройних сил України з професійним святом, зазначивши, що завдяки їхній професійності та досвіду український повітряний щит став одним із найсильніших у Європі.

"Щороку в першу неділю серпня ми вітаємо з професійним днем наших воїнів Повітряних Сил Збройних Сил України і дякуємо за захист. Нашим льотчикам, воїнам протиповітряної оборони, мобільним вогневим групам, зенітникам, радіотехнічним підрозділам, інженерам і всім, хто робить свою справу так, щоб Україна була сильнішою", – написав глава держави у дописі, поширеному в соціальній мережі Facebook.

Президент зазначив, що українські військові Повітряних сил виконали тисячі бойових вильотів, знищили тисячі цілей, завдяки чому вдалося врятувати тисячі життів.

"Тисячі бойових вильотів, тисячі збитих цілей і завдяки цьому тисячі захищених життів. За роки війни наші Повітряні Сили стали значно міцнішими. Ми отримали сучасну бойову авіацію, ефективні системи ППО", – зазначив глава держави.

За словами Зеленського, наявних систем протиповітряної оборони ще недостатньо, щоб повністю закрити українське небо від російських ракет, однак український повітряний щит уже є одним із найсильніших у Європі.

"Таких систем ще не достатньо, щоб закрити від російських ракет усе наше небо, але сьогодні український повітряний щит уже один із найсильніших у Європі. І саме завдяки професійності і досвіду наших воїнів, які доводили це вже неодноразово, перехоплюючи найскладніші цілі навіть в умовах дефіциту того чи іншого обладнання", – заявив президент.

Він подякував усім військовослужбовцям, які захищають повітряний простір України.

"Дякую кожному й кожній, хто захищає наше небо і щодня робить усе, щоб українці були в безпеці", – наголосив Зеленський.

Президент також вшанував пам’ять військових, які віддали свої життя, захищаючи Україну: "І ми завжди шануватимемо пам’ять усіх наших людей, хто віддав своє життя, захищаючи Україну. Вічна пам’ять героям".