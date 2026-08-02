ППО України збила 109 зі 133 ворожих цілей, зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 19 локаціях

Сили оборони України у ніч на неділю знешкодили 109 ворожих безпілотників, проте зафіксовано влучання 24 на 19 локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 109 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, баражуючих боєприпасів "Бандероль" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", – йдеться в повідомленні.

Загалом у ніч на 2 серпня (з 18:00 1 серпня) противник атакував 133 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, баражуючими боєприпасами "Бандероль" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ – рф., ТОТ – Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Тим часом, зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 19 локаціях, а також падіння уламків на 3 локаціях.