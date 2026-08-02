Греція евакуює мешканців через масштабні лісові пожежі – ЗМІ

Сильний вітер ускладнює боротьбу з масштабними лісовими пожежами в Греції, де влада евакуює мешканців із небезпечних районів, тоді як ситуація з поширенням вогню погіршилася також в окремих регіонах Франції та Іспанії, повідомляє Reuters.

В одній із найбільших пожеж полум’я охопило ліси та чагарники поблизу Порто-Гермено на узбережжі Коринфської затоки, приблизно за 60 км на північний захід від Афін. Через швидке поширення вогню пожежники, поліцейські та бригади швидкої допомоги були змушені відступати, а до гасіння залучили гелікоптери, які скидали воду та вогнегасні суміші.

"Ситуація надзвичайно складна, особливо сьогодні. Ми маємо дуже сильний вітер із поривами понад 73 км/год. Напрямок поширення пожежі важко визначити", – наводить слова рятувальника агентство.

Влада наказала евакуювати мешканців населених пунктів Агія-Параскеві, Кріо-Пігаді та Агіос-Нектаріос. Раніше понад 200 людей також евакуювали морем із міста Агіос-Василіос.