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Десятеро людей, серед яких троє дітей, постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

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Десятеро людей, серед яких троє дітей, постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів ракетами, КАБами та безпілотниками різних типів по Харкову та 19 населених пунктах області, постраждали 10 людей, в тому числі діти, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

"У м. Харків зазнали гострої реакції на стрес 74-річний чоловік, 13-річний хлопчик і 8-річна дівчинка; у с. Логачівка Роганської громади отримали гостру реакцію на стрес жінки 75 і 65 років; у с. Бурбулатове Близнюківської громади поранено 17-річного хлопця; у с. Циркуни зазнав поранень 39-річний чоловік; у сел. Золочів зазнав поранень 40-річний чоловік; між с. Цупівка і с. Прудянка Дергачівської громади поранено жінок 74 і 73 років", – написав Синєгубов у своєму Телеграм-каналі.

 

#харків #обстріли
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