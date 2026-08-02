Кількість постраждалих унаслідок атаки БпЛА на Харків зросла до п'яти, серед них рятувальник

Унаслідок нічної атаки російських безпілотників по Індустріальному району Харкова кількість постраждалих зросла до п'яти людей, серед них двоє дітей та рятувальник, повідомила пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"внаслідок атаки ворожих БЛА постраждали 5 людей, серед них – 2 дітей!", – інформують у відомстві ранком неділі.

Унаслідок влучань виникли два осередки пожеж: горіли складська будівля, дерев'яні піддони та приміщення станції технічного обслуговування. Також пошкоджено приватні будинки, складські та господарські споруди.

"Під час ліквідації наслідків атаки постраждав рятувальник – його госпіталізували до лікувального закладу", – йдеться в повідомленні ч