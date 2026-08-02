РФ за добу завдала 954 удари по Запорізькій області: під атакою були 54 населені пункти – ОВА

Російські війська за минулу добу завдали 954 удари по 54 населених пунктах Запорізької області, унаслідок ворожих атак у Запорізькому районі загинув чоловік, ще один дістав поранення, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Надійшло 30 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та автівок", – йдеться в повідомленні, поширеному ранком неділі у Телеграм.

За його інформацією, війська РФ здійснили 18 авіаударів по Запоріжжю, Малокатеринівці, Шевченківському, Самійлівці, Зеленому, Барвинівці, Любицькому, Зорівці, Сергіївці, Софіївці, Сонячному, Свободі, Єгорівці, Преображенці, Червоній Криниці, Новосолошиному та Васинівці.

Крім того, 676 безпілотників різної модифікації, переважно FPV-дронів, атакували Запоріжжя та населені пункти області, серед яких Кушугум, Райське, Біленьке, Бекарівка, Таврійське, Богатирівка, Адріанівка, Мар'ївка, Новопавлівка, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівка, Лук'янівське, Малі Щербаки, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоданилівка, Новоандріївка, Мала Токмачка, Чарівне, Білогір'я, Гуляйпільське, Воздвижівка, Рибне, Гірке, Новоселівка, Добропілля, Прилуки, Староукраїнка, Святопетрівка, Цвіткове, Преображенка, Новоселівка, Косівцеве, Нове Запоріжжя, Верхня Терса та Тернувате.

"260 артударів прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук'янівському, Малих Щербаках, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір'ю, Святопетрівці, Добропіллю, Прилуках, Рибному, Цвітковому, Гуляйпільському, Староукраїнці", – інформує очільник ОВА.