Внаслідок атак РФ на Миколаївщину за добу постраждали п'ятеро людей, пошкоджено судно, АЗС

У Миколаївській області внаслідок атак російських безпілотників за минулу добу постраждали п'ятеро людей, пошкоджено цивільне судно, автозаправні станції та автомобілі, повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов.

За його інформацією, протягом дня ворог атакував область ударними БпЛА типу "Shahed/Гербера". Під ударом перебували портова та транспортна інфраструктура.

Унаслідок атак у Миколаєві постраждав 32-річний чоловік, який лікується амбулаторно. Також у Веселинівській громаді постраждав 60-річний чоловік, який проходить амбулаторне лікування. Крім того, було пошкоджено цивільне судно.

"Внаслідок чого у м. Миколаєві постраждав 32-річний чоловік, який лікується амбулаторно. Пошкоджено цивільне судно. У Веселинівській громаді постраждав 60-річний чоловік, який також проходить амбулаторне лікування", – повідомив Решетілов.

За даними ОВА, під ранок 2 серпня ворог двічі атакував БпЛА типу "Молнія" Снігурівську громаду Баштанського району. Унаслідок ударів пошкоджено вікна приватного будинку та автозаправну станцію. Постраждалих немає.

Також вдень російські війська атакували БпЛА типу "Клин" Веснянську громаду Миколаївського району.

Унаслідок цієї атаки постраждали троє членів однієї родини: 4-річна дівчинка, її 29-річна мати та 61-річний дідусь. Стан усіх постраждалих задовільний, вони проходять амбулаторне лікування.