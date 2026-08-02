Удар РФ по базі "Автострада" у Києві знищив бетонний завод, сервісний центр і понад 20 одиниць техніки

У ніч на суботу внаслідок ракетного удару по виробничій базі "Автострада" у Києві було знищено та пошкоджено понад 20 одиниць техніки, бетонний завод, сервісний центр із ремонту техніки, виробничі приміщення та лабораторний комплекс, повідомив засновник групи компаній Максим Шкіль.

За його словами, удару по базі завдали балістична та крилата ракети. Найбільшими втратами для компанії стали загибель двох працівників – водія міксера та водія навантажувача.

"Найстрашніше – двоє наших колег загинули: водій міксера Роман Трохимець та водій навантажувача Руслан Гринчак", – написав Шкіль у соціальній мережі Facebook.

Ще один працівник компанії – водій навантажувача – отримав поранення та перебуває у лікарні, де отримує необхідну медичну допомогу.

"Загалом знищено й пошкоджено понад 20 одиниць техніки, бетонний завод, фактично зруйновано сервісний центр Автострада з ремонту техніки, виробничі приміщення, лабораторний комплекс, житлове містечко працівників", – повідомив він.

Він наголосив, що для "Автостради" це значні втрати, однак вони не можуть зрівнятися з втратою людських життів.

"Техніку – придбаємо. Цехи – відбудуємо. Виробництво – відновимо! Людей повернути неможливо!!!" – заявив Шкіль.