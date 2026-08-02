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Окупанти просунулись біля Костянтинівки та Залізничного, збільшивши контроль майже на 4,8 кв. км

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Окупанти просунулись біля Костянтинівки та Залізничного, збільшивши контроль майже на 4,8 кв. км
Фото: https://t.me/DeepStateUA

Російські окупаційні війська просунулися поблизу Костянтинівки Краматорського району Донецької області та Залізничного Пологівського району Запорізької області, свідчать дані OSINT-проєкту DeepState.

"Ворог просунувся поблизу Костянтинівки та у Залізничному", – йдеться в повідомленні, поширеному в Телеграм-каналі проєкту у суботу.

За даними DeepState, в районі Костянтинівки площа сталого російського контролю збільшилася на 2,84 кв. км, а площа "сірої зони" – на 8,37 кв. км.

У районі Залізничного площа території, яку контролюють російські війська, зросла на 1,94 кв. км, тоді як площа "сірої зони" зменшилася на 1,94 кв. км.

За даними проєкту, загальна площа сталого російського контролю на двох ділянках збільшилася на 4,78 кв. км. Водночас площа "сірої зони" сукупно зросла на 6,43 кв. км.

 

#війна #ситуація #deepstate
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