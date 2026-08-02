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У Херсоні дві жінки постраждали внаслідок атак російських БпЛА

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У Херсоні дві жінки постраждали внаслідок атак російських БпЛА

Дві жительки Херсона звернулися по медичну допомогу після атак російських безпілотників, одна з яких сталася вночі середи, а інша – у п'ятницю, повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

"58-річна жителька Херсона звернулася до лікарні після російської атаки БпЛА типу "Шахед", що сталася вночі 29 липня у Центральному районі міста", – йдеться у повідомленні ОВА, оприлюдненому вранці в неділю.

За інформацією відомства, жінки діагностували вибухову травму та акубаротравму.

Крім того, до медиків звернулася 29-річна жителька Херсона, яка 31 липня близько 17:30 потрапила під атаку ворожого безпілотника у Корабельному районі міста.

"До медиків по допомогу звернулась 29-річна херсонка, яка 31 липня близько 17.30 потрапила під атаку ворожого безпілотника в Корабельному районі. Жінка, попередньо, дістала мінно-вибухову травму", – зазначається у дописі.

 

 

#постраждалі #херсон #атаки
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