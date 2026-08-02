2 серпня: Яке сьогодні свято, все про цей день

2 серпня відзначають Міжнародний день пам'яті жертв нацистського геноциду ромів, День Повітряних Сил Збройних Сил України, День пам’яті загиблих воїнів-десантників різних часів і поколінь.

Ще сьогодні Міжнародний день поні, Міжнародний день прощення.

Православна церква - Перенесення мощів святого первомученика та архидиякона Стефана.

День 1620 Російська агресія - Day 1620 Russian aggression

Міжнародний день пам'яті жертв нацистського геноциду ромів

У ніч із 2 на 3 серпня 1944 р. у таборі смерті Аушвіц-Біркенау нацисти вбили від трьох до чотирьох тисяч ромських в'язнів.

Загалом під час геноциду від репресій постраждали від 600 тисяч до 1,5 мільйона ромів.

День Повітряних Сил Збройних Сил України

Відзначається щорічно в першу неділю серпня відповідно до Указу Президента України від 27.06.2007 р. № 579/2007.

Припадає на першу неділю серпня. Свято було встановлене Указом Президента України 2007 року з огляду на важливу роль Повітряних Сил у забезпеченні обороноздатності країни. До складу Повітряних Сил входять винищувальна, бомбардувальна, штурмова та транспортна авіація, а також зенітні ракетні й радіотехнічні війська. Вони охороняють українське небо, відбивають повітряні атаки, прикривають важливі об’єкти та підтримують дії інших підрозділів Збройних Сил.

День пам’яті загиблих воїнів-десантників різних часів і поколінь

В Україні ця дата набула особливого значення після початку російської агресії у 2014 році. Саме воїни-десантники одними з перших стали на захист держави, проявивши мужність у боях за Донецький аеропорт, Савур-Могилу, Луганський аеропорт, Іловайськ, Дебальцеве та на багатьох інших напрямках. Після початку повномасштабного вторгнення 2022 року десантно-штурмові війська продовжили відігравати ключову роль в обороні України.

Міжнародний день поні

Попри невеликий зріст, поні відрізняються великою силою, розумом і витривалістю. Історично вони допомагали людям перевозити вантажі, працювали на фермах і навіть у шахтах. Сьогодні поні найчастіше беруть участь у кінному спорті, іпотерапії та навчають дітей основам верхової їзди.

Міжнародний день прощення

Ідея цього дня полягає не в тому, щоб виправдовувати чужі вчинки чи забувати про завданий біль, а в тому, щоб позбутися тягаря негативних емоцій. Прощення часто розглядають як крок до внутрішнього спокою, емоційного зцілення та особистісного розвитку.

День сестер

Ідея Дня сестер полягає в тому, щоб нагадати про важливість родинних стосунків і висловити вдячність сестрам за турботу, дружбу та взаєморозуміння. Цього дня заведено телефонувати або навідуватися до сестер, дарувати невеликі подарунки, квіти чи листівки, згадувати спільні моменти та проводити час разом.

Міжнародний день близнюків

У перші вихідні серпня традиційно святкується Міжнародний день близнюків. Цього дня заведено вітати близнюків – двійнят, трійнят тощо. Заходи щорічно проводяться з 1976 року.

Фестиваль заснувала група жителів Твінсбурга, штат Огайо, під керівництвом Рея Дерсінга та Арі Хілера. Ідейними натхненниками свята виступає пара однояйцевих близнюків – Мойсей та Аарон Уілкокси. Вони у 1819 році купили 4000 акрів землі, 6 з яких вирішили пожертвувати на будівництво школи за умови, що стара та сумна назва міста Міллсвіл буде змінена на Твінсбург (дослівно – "місто двійнят").

Через 150 років на святкуванні 200-річчя міста була проведена вечірка, яку відвідало 36 пар близнюків. Побачивши потенціал свята, місцеві жителі вирішили зробити його щорічним.

Народилися в цей день:

150 років від дня народження Александра Белича (Беліча) (1876-1960), сербського мовознавця, славіста, науковця. Дату народження подано за ЕСУ, енциклопедією "Наукове товариство імені Шевченка"; за іншими даними народився 13.08.1876 р., 15.08.1876 р.;

150 років від дня народження Степана Івановича Слободянюка-Подоляна (1876-1932), українського живописця, педагога;

100 років від дня народження Марії Чорної (1926-2011), вишивальниці;

90 років від дня народження Анатолія Адамовича Лінчевського (1936), українського вченого-селекціонера, який створив 80 сортів ярого ячменю;

90 років від дня народження Романа Михайловича Паньківа (1936-2021), українського диригента, композитора-аматора, педагога, музично-громадського діяча;

80 років від дня народження Володимира Григоровича Буткевича (1946), українського правознавця, громадсько-політичного дiяча;

80 років від дня народження Галини Миколаївни Кайгородової (1946), української хореографині, педагогині, директорки хореографічної гімназії "Кияночка", головної режисерки театру "Молодий балет Києва"

Ще цього дня:

1918 - Гетьман України Павло Скоропадський затверджує закон про створення фонду Національної бібліотеки Української держави;

1953 - У Києві відкривають дитячу залізницю;

1989 - Трагедія на Київському головпоштамті, внаслідок якої гине 11 людей;

2014 - Суд Тбілісі заочно арештовує експрезидента Міхеіла Саакашвілі у справі перевищення службових повноважень;

2020 - З МКС повертається капсула Crew Dragon із двома американськими астронавтами на борту, які брали участь у місії SpaceX DM-2 (перший політ людей на приватному космічному кораблі).

Церковне свято

Перенесення мощів святого первомученика та архидиякона Стефана

Святий Стефан був одним із семи перших дияконів Єрусалимської Церкви. За сміливу проповідь Євангелія його побили камінням приблизно 34–36 року, і він став першим мучеником християнства. Через кілька століть, 415 року, його мощі були чудесним чином віднайдені неподалік Єрусалима та урочисто перенесені до храму. На згадку про цю подію Церква встановила окреме свято.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Василь, Іван, Кирило, Платон, Роман, Степан, Тарас, Федір.

З прикмет цього дня:

Якщо зранку хмарно, то сівба має бути рання і можна чекати доброго врожаю. Якщо хмарно опівдні — середня сівба, а якщо ввечері — сівба пізня і врожай поганий. Цілий день сонячно — на недорід.

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