Окупанти за добу втратили 1500 осіб та 458 од. спецтехніки – Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1500 окупантів, 69 артсистем, десять бронемашин, 1788 БПЛА, а також 458 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком неділі.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.08.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 449 120 (+1 500) осіб, танків – 12 231 (+0) од, бойових броньованих машин – 25 070 (+10) од, артилерійських систем – 47 196 (+69) од, РСЗВ – 1 989 (+8) од, засоби ППО – 1 529 (+2) од, літаків – 439 (+0) од, гелікоптерів – 354 (+0) од, наземних робототехнічних комплексів – 2 108 (+11) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 439 291 (+1 788) од, крилаті ракети – 5 007 (+2) од, кораблі / катери – 34 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 128 953 (+456) од, спеціальна техніка – 4 486 (+2) од", – сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1BbCi9yKrQ/