Трамп заявив про скасування можливої атаки на Іран заради укладення угоди

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати відмовилися від можливого військового удару по Ірану після звернення Тегерана та інших країн Близького Сходу з проханням утриматися від нападу через досягнення згоди щодо основних положень майбутньої угоди.

За словами Трампа, США мали намір застосувати проти Ірану безпрецедентний військовий потенціал, однак погодилися відмовитися від атаки за умови якнайшвидшого укладення відповідної угоди. Він наголосив, що таке рішення ухвалене "заради майбутнього блага світу" та майбутнього самого Ірану.

"США повністю готові до дій проти Ісламської Республіки Іран, застосовуючи такі масштаби військового тиску, сили та могутності, яких не бачили з часів Другої світової війни. Незважаючи на це, Іран та інші країни Близького Сходу щойно звернулися до нас із проханням утриматися від будь-якого нападу, оскільки досягнуто згоди щодо основних положень угоди", – написав Трамп у дописі, поширеному в соціальній мережі Truth Social.

Президент США зазначив, що майбутня угода, за його словами, передбачатиме відкриття Ормузької протоки та усунення ядерної загрози з боку Ірану.

"Це передбачатиме негайне, повне та тотальне відкриття Ормузької протоки, а також припинення ядерної загрози з боку Ірану", – йдеться у дописі.

Трамп також повідомив, що погодився скасувати можливу атаку за умови швидкого досягнення домовленостей: "З огляду на це прохання я погодився, заради майбутнього блага СВІТУ, а також виживання успішного та процвітаючого Ірану, скасувати атаку за умови, що нам вдасться швидко укласти УГОДУ. Держава Ізраїль приєднується до мене в цьому зобов'язанні. Приступайте до роботи, всі, і ВИКОНАЙТЕ це".

Джерело: x.com/trumpdailyposts/status/2083743439422701976?s=46