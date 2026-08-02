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Посольство США в Єрусалимі закликало американців бути готовими залишити регіон у разі ескалації

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Американським громадянам, які перебувають на Близькому Сході, рекомендували розглянути можливість виїзду з регіону або бути готовими залишити його у разі подальшого загострення ситуації з безпекою, повідомляється на сторінці посольства США в Єрусалимі у соціальній мережі X.

"Через загострення напруженості на Близькому Сході ситуація з безпекою залишається складною, існує ймовірність непередбачуваної ескалації конфлікту", – йдеться у повідомленні.

У диппредставництві зазначили, що американці, які перебувають у регіоні, повинні дотримуватися обережності та підвищеної пильності, а також бути готовими до скасування рейсів, періодичного закриття повітряного простору та можливих перебоїв у подорожах.

Як зазначається, деякі авіакомпанії в регіоні відклали відновлення попередніх розкладів польотів, тоді як інші скасували окремі маршрути. У зв'язку з цим американським громадянам рекомендували розглянути можливість виїзду з регіону або бути готовими зробити це у разі ескалації конфлікту.

Джерело: https://x.com/usembassyjlm/status/2083506796463886668?s=46

#безпека #ізраїль #світ #сша
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