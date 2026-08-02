Сили оборони відбили з початку доби 193 ворожі атаки – Генштаб

З початку доби відбулося 193 бойові зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22:00 четверга.

"Противник завдав трьох ракетних ударів із застосуванням 31 ракети, здійснив 66 авіаційних ударів, скинув 201 керовану авіабомбу. Крім того, залучив для ураження 6659 дронів-камікадзе та здійснив 2381 обстріл населених пунктів і позицій наших військ", – інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 23 штурмові та наступальні дії.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/41694