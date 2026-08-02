Внаслідок ударів ворожих БпЛА по Харкову постраждали двоє дітей та 74-річний чоловік – ОВА

У Індустріальному районі Харкова зафіксовано декілька ударів ворожими безпілотними літальними апаратами, унаслідок яких постраждали троє людей, серед них двоє дітей, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Внаслідок обстрілу постраждали двоє дітей: 8-річна дівчинка та 13-річний хлопчик. Медики діагностували в них гостру реакцію на стрес", – написав Синєгубов у Телеграм-каналі.

Згодом очільник ОВА додав, що в Індустріальному районі допомога лікарів також знадобилася 74-річному чоловіку.

"Постраждалий зазнав гострої реакції на стрес. Медики надали всю необхідну допомогу", – зазначив Синєгубов.

Джерела: https://t.me/synegubov/24441

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