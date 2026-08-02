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Одна людина загинула, ще одна поранена через атаки РФ на Запорізький район – ОВА

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Внаслідок атак російських безпілотників на населені пункти Запорізького району одна людина загинула, ще одна дістала поранення, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, смертельний удар безпілотника стався у Новояковлівці, а в Таврійському внаслідок атаки дрона був поранений чоловік.

"У Новояковлівці через удар ворожим дроном загинув 54-річний чоловік. У Таврійському дрон атакував комбайн, який працював на полі. Поранень дістав 57-річний чоловік", – написав Федоров у Телеграм.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/45284

#запорізька #жертви #обстріл
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