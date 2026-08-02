Троє людей, серед них дитина, постраждали внаслідок атаки РФ на АЗС у Миколаївському районі

Троє людей, серед яких чотирирічна дитина, постраждали внаслідок удару російського безпілотника по автозаправній станції у Миколаївському районі, повідомила пресслужба Національної поліції України.

"Сьогодні, 1 серпня, близько 13:45 військові РФ завдали удару безпілотним літальним апаратом по автозаправній станції у Миколаївському районі", – йдеться у повідомленні.

За даними поліції, внаслідок атаки травмувалися 61-річний чоловік, 29-річна жінка та чотирирічна дівчинка: "Внаслідок атаки зазнали травмувань 61-річний чоловік, 29-річна жінка та чотирирічна дівчинка".

Джерело: https://t.me/UA_National_Police/73110