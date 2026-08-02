РФ ремонтує вцілілі українські безпілотники та готує їх для майбутніх провокацій – Флеш

Російські військові збирають вцілілі українські безпілотники, ремонтують їх і готують для майбутніх провокацій, заявив радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов (Флеш).

Коментуючи оприлюднену журналістами "Мілітарного" версію про те, що російські військові використовують українські безпілотники для власних завдань, Бескрестнов зазначив, що противник не лише застосовує вцілілі БПЛА, а й ремонтує їх та готує до майбутніх провокацій: "Я можу вам точно сказати, що противник збирає наші вцілілі безпілотники, ремонтує їх і готує для майбутніх провокацій".

"Невже хтось вважає, що загадкові БПЛА над Європою це були (та будуть) "Суперками" та "Орлани" із зірками на крилах? Дуже важливо, щоб світова спільнота усе це розуміла. Гібридна сучасна війна так і відбувається", – наголосив він к дописі, поширеному в соціальній мережі Facebook.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1G6Fw2zUEE/?mibextid=wwXIfr