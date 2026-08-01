Після детонації у Хмельницькому доля п'ятьох військовослужбовців залишається невідомою – мер

У Хмельницькому після детонації на території полігону, що сталась у п'ятницю досі немає нової інформації про долю п'ятьох військовослужбовців, пошукова операція та слідчі дії тривають, повідомив міський голова Олександр Симчишин.

"На жаль, нової інформації щодо долі 5 військовослужбовців немає. Пошукова операція та слідчі дії тривають", – йдеться в повідомленні, поширеному у дописі в соціальній мережі Facebook.

Водночас у місті продовжується ліквідація наслідків. Пункт видачі будівельних матеріалів, що працює за адресою вул. Петлюри, 52, уже видав понад 150 листів шиферу, понад 600 метрів поліетиленової плівки, понад 500 погонних метрів дерев'яної рейки, а також вирізав 183 шибки скла.

За словами міського голови, сьогодні комісії обстежили понад 100 будинків. Штаб допомоги працював до 19:00, у неділю його роботу продовжать до 15:00.

Крім того, підрозділи ДСНС продовжують обстеження прилеглої до полігону території: "Усі виявлені боєприпаси та інші небезпечні предмети вилучаються для подальшого знешкодження у встановленому порядку".

Як повідомлялося, раніше командування ССО заявило, що 31 липня на території полігону однієї з військових частин у Хмельницькій області зафіксовано вибух в подальшою детонацією. Як повідомив у Телеграм очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін, одразу на місці події було створено штаб з ліквідації наслідків надзвичайної події.

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) розпочали досудове розслідування за фактом детонації боєприпасів на території військового полігону у Хмельницькому, та повідомили, що внаслідок цього постраждали четверо військовослужбовців, ще з кількома військовими, які перебували на місці, немає зв'язку. За даними Бюро, подія сталася 31 липня 2026 року близько 11:55.

Окрім того, троє військовослужбовців Сил спеціальних операцій (ССО) Збройних сил України отримали пораненні внаслідок детонаці боєприпасів на полігоні однієї з військових частин у Хмельницькій області в п'ятницю, яка станом на 19:00 завершилась.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1HMoBGMzjq/?mibextid=wwXIfr