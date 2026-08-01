Зеленський обговорив із президентом ОАЕ допомогу Україні у сфері безпеки Чорного моря

Президент України Володимир Зеленський під час розмови з президентом Об'єднаних Арабських Еміратів Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном обговорив підтримку України, питання безпеки Чорного моря, зокрема продовольчої безпеки та безпеки морських шляхів, а також реалізацію двосторонніх проєктів у різних сферах.

"Вдячний за повне розуміння ситуації і підтримку зусиль заради миру та більшої безпеки. Україна завжди допомагає тим, хто допомагає нам", – написав Зеленський у дописі, оприлюдненому в соціальній мережі Facebook.

За словами президента, цього року Україна суттєво підтримала безпеку партнерів у країнах Затоки. Під час розмови сторони обговорили, як Об'єднані Арабські Емірати можуть допомогти Україні в Європі, зокрема у Чорноморському регіоні.

"Це стосується продовольчої безпеки, безпеки морських шляхів і збільшення можливостей для захисту життів. Також говорили про двосторонні проєкти в різних сферах. Працюємо, щоб все вдалося реалізувати", – йдеться в повідомленні.

Джерела: https://www.facebook.com/share/p/17CTmyS4e6/?mibextid=wwXIfr