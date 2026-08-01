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УЧХ працював під час ліквідації наслідків ворожої атаки на склади видавництва "Ранок".

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УЧХ працював під час ліквідації наслідків ворожої атаки на склади видавництва "Ранок".
Фото: Червоний Хрест України

Український Червоний Хрест (УЧХ) працював під час ліквідації наслідків російської атаки БпЛА на книжкові склади видавництва "Ранок" у Харкові.

"Загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Харківській області оперативно виїхав на місце ліквідації наслідків атаки. Волонтери обстежували прилеглі території, щоб виявити постраждалих, та надавали першу допомогу рятувальникам під час проведення аварійних робіт", – повідомив УЧХ у Фейсбуці в суботу.

За інформацією Харківської ОВА, внаслідок удару двома БпЛА типу "Шахед" знищено кілька мільйонів книжок, зокрема шкільні підручники, які мали надійти до навчальних закладів до 1 вересня. Одна людина зазнала поранень.

Як повідомлялося, склади, які зазнали атаки ворога, є місцем зберігання продукції мережі книгарень "КнигоЛенд", видавництв "Ранок", "ФабулаКнигоманія", READBERRY, Korali books та низки інших видавців, що також входять до групи компаній видавничої корпорації "RNK-Ranok".

#допомога #тчху #обстріл
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