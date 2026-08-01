Зеленський: у світі є ракети для Patriot, потрібне лише політичне рішення про їх передачу Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у світі є ракети для Patriot, і закликав партнерів ухвалити політичне рішення про передачу Україні необхідних пакетів.

"Ракети для "петріотів" у світі є, важливо, щоб партнери зробили це політичне рішення – рішення про передачу необхідних пакетів. Сполучені Штати Америки знають, що нам потрібно. В Європі знають, що нам потрібно. Антибалістичні ракети мають захищати людей, а не лежати на складах", – сказав Зеленський у вечірньому зверненні в суботу.

За словами президента, єдиною сильною реакцією на російські удари по Україні є додаткова підтримка України, її людей і держави.

Окрім цього, глава держави наголосив на необхідності посилення санкційного тиску на Росію. Зокрема, за його словами, санкції мають бути запроваджені проти всіх юридичних і фізичних осіб, які допомагають російським підприємствам виробляти балістичні ракети, пускові установки та постачають необхідні компоненти.

Також Зеленський заявив, що все, що допомагає Росії відновлювати нафтопереробку, має бути гарантовано зупинене, а це питання обговорюватиметься з українськими послами під час найближчої глобальної наради.

"Потрібні реальні результати по кожному напрямку – зброя для України, санкції проти Росії", – наголосив президент.