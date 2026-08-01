Директора CEO Club Ukraine затримали у Польщі за німецьким ордером, в організації впевнені, що сталася помилка

Директора CEO Club Ukraine Дмитра Карчука затримали правоохоронні органи Польщі за підозрою у викраденні у Німеччині два роки тому 171 електровелосипеда на суму EUR127 тис., члени організації переконані у непричетності Карчука і помилковості затримання, до справи залучені консул та адвокати компанії Arzinger спільно з польськими та німецькими колегами.

"У вівторок, 28 липня, під час перетину польського кордону система показала, що він перебуває в розшуку за європейським ордером на арешт, виданим Німеччиною. Дмитра затримали, і наразі він перебуває у слідчому ізоляторі в Перемишлі", – написав засновник та президент CEO Club Сергій Гайдачук у Facebook у суботу.

Він уточнив, що німецькі правоохоронні органи підозрюють Карчука – керівника топової бізнес-спільноти в Україні – у причетності до викрадення партії електровелосипедів у вересні 2024 року: за їхньою версією, він нібито особисто приїхав вантажівкою на склад у Німеччині, використав підроблені транспортні документи, забрав 171 електровелосипед і не доставив їх за призначенням.

Гайдачук наголосив, що позиція захисту є однозначною – Карчук не має жодного стосунку до цих подій. За словами президента CEO Club, є багато доказів, що у цей час директор бізнес-спільноти перебував в Україні: від офіційних даних про перетин кордону, білінгу мобільного оператора, виписок про доставки та оплати – до свідчень людей, з якими він зустрічався в ці дні, підкріплених переписками, фото і відео, тощо.

Президент CEO Club допустив, що Карчук став жертвою шахрайства з вантажами та підробленими транспортними документами, коли зловмисники використовують чужі персональні дані, а потім продають товар за готівку, хоча наразі невідомо, хто насправді заволодів вантажем і як персональні дані директора CEO Club потрапили до матеріалів справи.

Гайдачук зазначив, що наразі польський суд не вирішує, чи винен Карчук, а лише розглядає питання, пов'язані з виконанням європейського ордера на арешт і можливістю передачі затриманого Німеччині. Рішення про передачу ще не ухвалене, суд призначив до 60 діб тримання під вартою на час розгляду справи, але адвокати вже оскаржують це рішення та клопочуть про його звільнення під заставу, повідомив Президент CEO Club