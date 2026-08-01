Втрати РФ у липні сягнули рекордних від початку 2026 року понад 42 тис. військових – Генштаб

Втрати російських військ у липні сягнули 42 860 осіб, що стало найвищим місячним показником від початку 2026 року, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Як повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, загальні втрати особового складу російських окупаційних військ за перші сім місяців 2026 року становили 238 650 осіб.

За даними Генерального штабу, у січні втрати російських військ становили 31 710 осіб, у лютому – 26 090, у березні – 31 960, у квітні – 32 980, у травні – 33 760, у червні – 39 290, а в липні – 42 860 осіб, що стало рекордним місячним показником від початку року.

"У липні 2026 року російські окупаційні війська зазнали рекордних втрат у живій силі з початку року – 42 860 осіб", – йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.