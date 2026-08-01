Дніпропетровщина зазнала понад 50 атак РФ, одна людина загинула, 12 постраждали

Упродовж доби російські війська понад 50 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області, внаслідок чого одна людина загинула, ще 12 дістали поранення, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомила пресслужба ДСНС, найбільше постраждав Нікопольський район, де під ударом опинилися чотири громади та районний центр: "У Нікопольському районі під ударом були чотири громади та сам районний центр: загинув чоловік, ще 11 людей постраждали, серед них дитина".

Також через обстріли загорілися мікроавтобус і легкові автомобілі, виникли пожежі на території підприємства та автозаправної станції.

У Кам'янському районі внаслідок удару безпілотника постраждав чоловік, зайнявся вантажний автомобіль.

"У Васильківській громаді Синельниківського району внаслідок авіаудару пошкоджені приватні будинки та автомобіль. Виникла пожежа на відкритій місцевості", – наголосили у відомстві у соціальній мережі Facebook.