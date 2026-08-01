Майже шість десятків українських послів відвідали Чернігівщину для ознайомлення з потребами регіону

Дипломатична команда на чолі з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою разом із майже шістьма десятками послів України з різних країн світу відвідала Чернігівщину, де ознайомилася з наслідками російської агресії, відбудовою регіону та потребами області, повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"В області працювала дипломатична команда на чолі з керівником МЗС Андрієм Сибігою. Дякую за візит у прикордонний регіон", – написав Чаус у Телеграм.

За його словами, делегація відвідала Ягідне, де ознайомилася з наслідками російської окупації, а також побувала в Михайло-Коцюбинському ліцеї, який був зруйнований у 2022 році, відбудований за кошти платформи United24, а в червні 2026 року знову знищений російськими військами. Після обговорення потреб регіону вже ухвалено рішення про постачання потужного генератора.

Крім того, учасники візиту побували в обласній дитячій лікарні та центрі соціально-психологічної реабілітації дітей, приміщення якого вдалося відбудувати після російських обстрілів, зокрема завдяки зусиллям першої леді Олени Зеленської. За словами Чауса, до 80% дітей із центру вдається влаштовувати в сім'ї.

"Майже шість десятків послів України з усіх куточків світу сьогодні побачилиЧернігівщину. Такою, якою вона є. 3 ранами від війни. Але незмінно сильною. Завдяки людям і нашим партнерам. Особлива вдячність Бельгії, Латвії, Франції і Німеччині. Сподіваюся, що сьогоднішній візит допоможе розширити географію партнерства. А відтак – адресну допомогу саме нашому регіону. Бо ми північний форпост", – наголошує очільник ОВА у суботу.

Також делегація ознайомилася з роботою прикордонників. Як зазначив начальник ОВА, близько 70% російських дронів, які залітають через Чернігівську область, знищуються українськими військовими ще над територією регіону.