Корецький та очільник МЗС Молдови обговорили інфраструктурні проєкти, прикордонний контроль та економічну співпрацю

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Молдови Василем Тофаном, під час якої сторони обговорили спільні інфраструктурні проєкти, питання організації прикордонного контролю та розвиток торговельно-економічної співпраці.

"Провів телефонну розмову з Прем'єр-міністром Молдови Василем Тофаном. Подякував за незмінність підтримки України новим урядом. Наші країни мають спільну мету – членство в ЄС, і ми рухатимемося до неї разом", – написав Корецький у Телеграм.

За його словами, співрозмовники домовилися шукати взаємоприйнятні рішення щодо організації прикордонного контролю, щоб зробити його швидшим і зручнішим для людей та бізнесу.

Крім того, Корецький запропонував відновити роботу Міжурядової українсько-молдовської змішаної комісії з питань торговельно-економічного співробітництва та запросив прем'єр-міністра Молдови відвідати Україну.