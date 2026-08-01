Російський авіаудар по центру Херсона: одна людина загинула, кількість постраждалих сягає 18 осіб

Унаслідок російського авіаудару по Центральному району Херсона загинула 54-річна жінка, ще 18 людей дістали поранення, повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Російські окупанти продовжують тероризувати Херсон авіаударами. Сьогодні близько 16:00 загарбники вкотре скинули дві керовані авіаційні бомби на Центральний район міста. Внаслідок влучань пошкоджено два заклади охорони здоров'я, приватні будинки та складські приміщення", – написав Прокудін у Телеграм.

Згодом очільник ОВА повідомив, що кількість постраждалих унаслідок російського авіаудару зросла до 18. До медичного закладу доправили ще десятьох потерпілих – жінок віком 21, 59, 61, 63 та 72 роки, а також чоловіків віком 25, 40, 48, 65 та 70 років.

За словами Прокудіна, у постраждалих діагностували вибухові та закриті черепно-мозкові травми, контузії, уламкові поранення, забої, переломи та струс головного мозку. Усім потерпілим надають необхідну медичну допомогу.

Також встановлено особу загиблої внаслідок авіаудару: "Смертельні травми дістала 54-річна херсонка. Мої співчуття рідним та близьким".