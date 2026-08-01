В Одесі двоє чоловіків, прикидаючись військовими, пограбували подружню пару – ВСП ЗСУ

В Одесі затримано двох чоловіків, які, видаючи себе за представників силових структур, скоїли розбійний напад на подружжя, повідомляє Військова служба правопорядку у Збройних силах України.

"За даними слідства, наприкінці червня двоє чоловіків у військовій формі та балаклавах проникли до приватного будинку в Одесі. Представившись співробітниками однієї із силових структур, вони, погрожуючи зброєю, зв'язали подружжя та заволоділи золотими й срібними прикрасами, а також $8 500 і 50 000 гривень, які родина збирала на лікування чоловіка та облаштування місця поховання сина. Після скоєння злочину нападники втекли", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

У результаті комплексу оперативно-розшукових заходів оперативниками та слідчими Одеського районного управління поліції спільно зі співробітниками управлінь карного розшуку та кримінального аналізу ГУНП в Одеській області було встановлено осіб, причетних до нападу.

Під час проведення санкціонованих обшуків за місцями їхнього проживання вилучено частину викраденого майна, транспортний засіб, яким користувалися фігуранти, одяг, у якому вони вчиняли злочин, а також інші речові докази.

Безпеку учасників слідчих дій та затримання проведено за силової підтримки батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Одеській області та бійців відділення швидкого реагування та раптової дії "СКОРПІОН" Одеського зонального відділу ВСП.

Обом затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 187 (розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчинений організованою групою чи в умовах воєнного або надзвичайного стану, або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення свободи із конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання щодо обрання затриманим запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.