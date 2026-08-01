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У Києві завершені роботи з ліквідації наслідків російського обстрілу – ДСНС

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У Києві завершені роботи з ліквідації наслідків російського обстрілу – ДСНС
Фото: https://t.me/dsns_telegram

В Києві завершилися роботи з ліквідації наслідків чергового російського обстрілу, повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"На жаль, загинули 9 осіб. Ще 33 людини травмовані, серед них – 4 дитини. Вдалося врятувати 105 людей!", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Загалом до ліквідації наслідків удару були залучені 206 рятувальників та 42 одиниці техніки. Надзвичайники безперервно працювали у декількох районах міста: ліквідовували пожежі, розбирали завали та допомагали постраждалим.

Як повідомлялось, цієї ночі ворог застосував проти України 35 ракет, зокрема 27 балістичних, і 185 ударних безпілотників. Головний удар припав на Київ. Під атакою також опинилися Дніпропетровщина, Сумщина, Харківщина та Полтавщина.

 

#київ #удар #наслідки
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