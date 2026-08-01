Росіяни вдарили КАБами по Херсону, загинула людина, ще 7 поранені – МВА

Приблизно о 16.00 в суботу, 1 серпня, росіяни вдарили керованими авіабомбами по Херсону, повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

"На цю годину відомо про 1 загиблу та 7 травмованих внаслідок цього авіаудару. Ще двох потерпілих доправили до лікарні. 42-річна жінка та чоловік 48 років отримали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми", – написав Шанько в телеграм-каналі.

Він додав, що КАБи прилетіли в Центральний район.

"В одну мить житлові будинки перетворилися на купи будівельного сміття. Пошкоджено також медичні заклади та складські приміщення", – додав начальник МВА.

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