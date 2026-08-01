Унаслідок нічної атаки у Вишневому знищено склад видавництва настільних ігор ROZUM

У ніч на 1 серпня російські війська завдали ракетного удару по логістичному центру в місті Вишневому. Унаслідок обстрілу повністю згорів склад одного з найбільших українських видавництв настільних ігор ROZUM, яке входить до складу Групи компаній "Фактор", повідомляє пресслужба групи.

"На цьому складі зберігалася вся продукція видавництва – згоріли 200 тисяч настільних ігор. Повністю знищено всі наявні наклади таких світових і українських бестселерів, як "CATAN", "Вибухові кошенята", "Хто зверху?" за мотивами однойменного шоу, "Клуб Дилетантів" та багатьох інших. Орієнтовні втрати – близько 25-30 млн гривень. Проте найголовніше, що обійшлося без людських жертв", – йдеться у повідомленні в Facebook.

Видавництво ROZUM працює на українському ринку вже 8 років, а його продукція представлена у багатьох торговельних мережах країни. На цей рік компанія планувала масштабні релізи за популярними ліцензіями, серед яких ігри за мотивами шоу "Хто хоче стати мільйонером?", "Холостяк", "Супермама", "Кохання на виживання", а також окрема осіння серія за всесвітом "Гаррі Поттера".

Попри значні втрати культурного та навчального продукту, керівництво компанії запевняє, що не планує зупиняти діяльність. Наразі фахівці оцінюють масштаби руйнувань та розробляють план відновлення роботи, аби й надалі створювати ігри для українців. Підтримати видавництво можна за допомогою спеціальної сторінки на їхньому офіційному сайті або купуючи його продукцію для друзів та дітей.