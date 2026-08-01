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Бутенко після чергового удару РФ по складах з підручниками: електронні версії будуть доступними для всіх учнів

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Бутенко після чергового удару РФ по складах з підручниками: електронні версії будуть доступними для всіх учнів
Фото: https://www.facebook.com/andrij.butenko.392132

Міністр освіти і науки Андрій Бутенко заявив, що після чергового удару РФ по складах з підручниками, масштаб втрат буде оцінено разом із видавництвом та Інститутом модернізації змісту освіти.

"Цієї ночі росія знову била по українських містах… Одна з цілей – склад навчальної літератури, де зберігалися підручники, надруковані й спаковані для шкіл. За попередніми даними в нього влучили два реактивні шахеди. Площа пожежі – понад 9 000 квадратних метрів. Масштаб втрат оцінимо разом із видавництвом та Інститутом модернізації змісту освіти", – написав Бутенко в мережі Facebook.

Він нагадав, що це уже друга така атака за два тижні: у липні росіяни знищили понад 410 тис. підручників для цьогорічних школярів. 

"Склади й друкарні обирають цілями свідомо – разом із накладами намагаються знищити українську мову, історію й пам’ять – усе, з чого росте ідентичність наших дітей. Наголошую окремо: електронні версії підручників будуть доступними для всіх учнів і учениць", – додав він і заявив, що відомство робить все для того, щоб навчальний рік почався вчасно, а освітній процес відбувався без перешкод.

Раніше в суботу стало відомо, що склади видавництва "Ранок" пошкоджені від російського обстрілу Харкова, в пожежі згоріли підручники.

Як повідомлялося, у ніч на 19 липня внаслідок атаки РФ знищено склад видавництва "Книголав", втрачено 250 тис. книжок. Також зруйновано видавництво MISON і постраждав офіс видавництва "Арк.Юей" в Києві. Крім того, зруйновано друкарню групи "Конві", знищено майже 250 тис. підручників і 350 тис. заготовок для видавничої продукції.

#підручники #атаки_рф #бутенко
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