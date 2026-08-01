Акції протесту в п'ятницю стали найбільш масовими з часів Революції Гідності – Козятинський

В Україні в п’ятницю, 31 липня, відбулася одна з наймасовіших громадських акцій за останній час, яка охопила столицю та близько 30 інших міст країни. У Києві тисячі людей вийшли на марш, а в регіонах громадяни зібралися на центральних площах, щоб висловити свою позицію щодо поточних рішень керівництва держави, повідомив один із ініціаторів протесту, ветаран та активіст, колишній бойовий медик батальйону "Вовки да Вінчі" Дмитро Козятинський.

"Під час оголошення тривоги в Києві протестувальники не захотіли розходитися й скандували: "Стоїмо і будемо стояти". Таку величезну кількість людей неможливо не почути. Тож мене дивує, що президент продовжує ігнорувати свій народ. Це вже є інституційною проблемою, адже саме відсутність комунікації стала першопричиною цієї кризи. В суспільстві накопичуються фрустрація та злість, і наразі абсолютно незрозуміло, як настільки дезорієнтована держава буде входити в обіцяну важку зиму", – вказав Козятинський в повідомленні в Facebook.

Він наголосив, що найвищими органами влади, особливо під час війни, повинні керувати люди, які мають чіткий план дій і можуть продемонструвати реальні результати.

"Пане Президенте, звертаюся до вас із проханням виконати вимоги свого народу, щоб нам більше не довелося скандувати гасла під звуки сирен. Ви маєте завершити протести, повернувши Федорова до МО. Вчора ми йшли назустріч вам – підіть і ви назустріч своєму народові", – звернувся він.

Як повідомлялося, акції проти зміни міністра оборони України, зокрема серед вимог – залишити на посаді Михайла Федорова розпочалися 16 липня.

16 липня Верховна Рада за поданням новопризначеного прем’єр-міністра Сергія Корецького затвердила новий склад Кабінету міністрів України. В той же час, за квотою президента не були призначені міністр закордонних справ, а також міністр оборони, подань по цим кандидатурам не надійшли.

Уряд з 20 липня поклав тимчасово виконання обов’язків міністра оборони України на Євгенія Хмару, якого президент України Володимир Зеленський 17 липня звільнив від тимчасового виконання обов’язків голови Служби безпеки України та з посади начальника Центру спеціальних операцій "А" СБУ.

23 липня колишній міністр оборони Михайло Федоров висловив вдячність президенту Володимиру Зеленському за всі запропоновані варіанти посад і заявив, що хоче реально впливати на хід війни, тож не погоджується на жодну іншу посаду, окрім посади міністра оборони.

За заявами ініціаторів протесту, з 24 липня розпочалася безстрокової акції до призначення Федорова міністром оборони.