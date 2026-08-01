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Внаслідок російського удару по складу Rozetka загинув працівник, ще семеро поранені – співвласниця

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Російський реактивний дрон вранці в суботу, 1 серпня, уразив склад Rozetka, повідомила співвласниця компанії Ірина Чечоткіна.

"На той момент на складі працювали 270 людей. На жаль, загинув наш колега Володимир Мельниченко. Ще семеро зараз у лікарні, один із них перебуває у важкому стані", – написала Чечоткіна в Facebook.

Вона наголосила, що Rozetka забезпечить постраждалих і їхні родини медичною, психологічною та матеріальною допомогою.

"На жаль, ніщо не поверне людину до життя. Усі наші думки та співчуття з родиною. Все інше – відбудуємо і відновимо. Rozetka працює", – резюмувала вона.

#rozetka #атаки_рф
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