Внаслідок російського удару по складу Rozetka загинув працівник, ще семеро поранені – співвласниця

Російський реактивний дрон вранці в суботу, 1 серпня, уразив склад Rozetka, повідомила співвласниця компанії Ірина Чечоткіна.

"На той момент на складі працювали 270 людей. На жаль, загинув наш колега Володимир Мельниченко. Ще семеро зараз у лікарні, один із них перебуває у важкому стані", – написала Чечоткіна в Facebook.

Вона наголосила, що Rozetka забезпечить постраждалих і їхні родини медичною, психологічною та матеріальною допомогою.

"На жаль, ніщо не поверне людину до життя. Усі наші думки та співчуття з родиною. Все інше – відбудуємо і відновимо. Rozetka працює", – резюмувала вона.