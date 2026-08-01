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На Одещині внаслідок російського влучання постраждали двоє дітей – ОВА

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На Одещині внаслідок російського влучання постраждали двоє дітей – ОВА

Внаслідок російського удару із застосуванням БПЛА по Подільському району постраждали діти, повідомляє очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Постраждало двоє малолітніх дітей: 12-річна дівчинка та її 6-річний брат. Обох дітей госпіталізували з уламковими пораненнями до обласної дитячої лікарні. Стан дівчинки лікарі оцінюють як важкий, хлопчика – як середньої тяжкості", – написав Кіпер в телеграм-каналі.

Він додав, що наразі лікарі борються за здоров’я дітей і надають всю необхідну допомогу.

#одещина #атаки_рф
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