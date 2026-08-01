Головнокомандувачі ЗС України та Великої Британії обговорили постачання ракет для систем ППО

Тимчасово виконуючий обов’язки міністра оборони України Євгеній Хмара разом із головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим зустрілися з начальником Штабу оборони Збройних сил Великої Британії, головним маршалом авіації сером Річардом Найтоном.

"Розраховуємо на допомогу в постачанні ракет для систем ППО, а також ракет Meteor для літаків Gripen для протидії російським носіям КАБів. Також обговорили постачання антишахедних засобів, яке може бути профінансоване за рахунок доходів від заморожених російських активів", – заявив Хмара, передає пресслужба Міністерства оборони України.

Сторони також обговорили роботу України для перехоплення ініціативи на полі бою.

"У тісній координації з головнокомандувачем готуємо подальші дії, які мають посилити тиск на росію, збільшити втрати ворога і вивести застосування безпілотних систем на новий рівень. Обговорили, як рухатися спільно. Зокрема – антибалістичні проєкти, де можливий внесок Великої Британії", – наголосив Хмара.

Він висловив вдячність Великій Британії за лідерство і системну підтримку України.

"Україна має унікальний досвід сучасної війни, який може посилювати і наших партнерів. Працюємо для того, щоб Україна, Велика Британія і вся Європа були готові протидіяти сучасним загрозам і викликам майбутнього", – резюмував він.