Кількість постраждалих у Києві зросла до 33 осіб, загинули 9 людей – поліція

Станом на 14:00 кількість постраждалих у Києві через російську атаку зросла до 33 осіб, серед них – 4 неповнолітніх, повідомила столична поліція.

Там нагадали, що загинули 9 людей.

"Поліцейські столиці продовжують документувати наслідки цинічного удару рф по мирних мешканцях. Зокрема, слідчі вже прийняли 278 заяв від громадян щодо пошкодження майна", – йдеться у повідомленні у Телеграмі.

Як повідомлялось, цієї ночі ворог застосував проти України 35 ракет, зокрема 27 балістичних, і 185 ударних безпілотників. Головний удар припав на Київ. Під атакою також опинилися Дніпропетровщина, Сумщина, Харківщина та Полтавщина.

Було відомо про дев’ятьох загиблих і 28 поранених у столиці.