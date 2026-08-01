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Кількість постраждалих у Києві зросла до 33 осіб, загинули 9 людей – поліція

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наслідки російської балістичної атаки
наслідки російської балістичної атаки | Фото: ДСНС

Станом на 14:00 кількість постраждалих у Києві через російську атаку зросла до 33 осіб, серед них – 4 неповнолітніх, повідомила столична поліція.

Там нагадали, що загинули 9 людей.

"Поліцейські столиці продовжують документувати наслідки цинічного удару рф по мирних мешканцях. Зокрема, слідчі вже прийняли 278 заяв від громадян щодо пошкодження майна", – йдеться у повідомленні у Телеграмі.

Як повідомлялось, цієї ночі ворог застосував проти України 35 ракет, зокрема 27 балістичних, і 185 ударних безпілотників. Головний удар припав на Київ. Під атакою також опинилися Дніпропетровщина, Сумщина, Харківщина та Полтавщина.

Було відомо про дев’ятьох загиблих і 28 поранених у столиці.

#київ #постраждалі #атаки_рф
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